Finale mit Versteigerung: Ausstellung von Sigurd Rakel endet im Schulmuseum

Wie die Ausstellung des bekannten Krumbacher Künstlers Sigurd Rakel im Ichenhauser Schulmuseum beim Publikum ankam und wie das Begleitprogramm angenommen wurde.

Ein furioses Finale soll die außergewöhnliche Ausstellung „Sigurd Rakel – Ein Leben für die Kunst“ im Bayerischen Schulmuseum Ichenhausen abschließen. Am 22. Oktober, dem letzten Ausstellungstag, werden zwischen 15 und 17 Uhr Objekte und Arbeiten von Sigurd Rakel versteigert. Unter den Hammer kommen sollen handsignierte Malerpaletten, Skizzen, Zeichnungen und ein bis zwei Gemälde. Das sei eine einmalige Gelegenheit, ein originales Objekt von Rakel mit nach Hause zu nehmen, meint der Künstler. Denn bei den Paletten beispielsweise handle es sich um niederschwellige Angebote. Man sollte sie nicht unterschätzen, auf den Paletten habe sich die Farbe beim Anmischen so raffiniert verteilt, es seien ganz ohne Absicht „kleine Rakels“ entstanden.

Einzigartige Kunstausstellung im Schulmuseum Ichenhausen

Von einer einzigartigen Ausstellung sprechen Sigurd Rakel und Museumsleiterin Johanna Haug. Das gelte in mehrerlei Hinsicht. Ein ganzes Künstlerleben auf drei Etagen zu zeigen, das gebe es nicht alle Tage. Einzelnen Schaffensperioden seien unterschiedliche Räume zugewiesen worden, der Besucher habe die Entwicklung des Künstlers Schritt für Schritt und Raum für Raum mitvollziehen können. Vitrinen, Informationsbanner und ein eigens für die Ausstellung hergestellter Film hätten ein Übriges getan. Auch das Ausstellen von großformatigen Arbeiten des Künstlers mithilfe von zwei langen Reihen von Staffeleien habe einen besonderen Effekt erzeugt.

Die Exponate hingen nicht nebeneinander, wie üblich, sondern verschachtelten sich je nach Blickwinkel unterschiedlich. In der Tat, die Auseinandersetzung mit Kunst ist ein nicht zur Ruhe kommender Prozess, was diese Art der Präsentation unterstützt und veranschaulicht. Nicht-alltäglich war auch das von Johanna Haug konzipierte Begleitprogramm. Insgesamt sechs Veranstaltungen bot das Museum für unterschiedliche Zielgruppen an, um sich mit Künstler und Werk auseinanderzusetzen.

Die Vernissage vergeht für Rakel wie im Flug

Die 15 Wochen seit der Vernissage am 9. Juli seien für ihn wie im Flug vergangen, berichtet Sigurd Rakel. Mindestens zweimal pro Woche sei er zu Führungen und Gesprächen in der Ausstellung präsent gewesen. Jede der sechs Begleitveranstaltungen habe ihn anders gefordert. Gut besucht seien die Events gewesen, erklärt die Museumsleiterin. Die Teilnehmer hätten die Anreize, selbst kreativ zu arbeiten, begeistert angenommen. Beispielsweise habe sich das Aktzeichnen am Modell für alle Teilnehmer als echte Herausforderung herausgestellt. Über anfängliche Schwierigkeiten sei viel gelacht worden, doch hätte sich schließlich erstaunlich viel entwickelt während der beiden Stunden. Auch „Ein Abend in Farbe“ sei ihr lebhaft im Gedächtnis geblieben.

Es sei für die Besucher ein Erlebnis gewesen, dem Künstler beim Schaffensprozess über die Schulter zu sehen und live dabei zu sein, wie aus dem Nichts ein Gemälde entstehe. Als Museumsleiterin habe sie ihre Freude daran gehabt zu erfahren, wie unterschiedliche Interessentengruppen im Haus unterwegs gewesen seien: Freunde und Bekannte von Sigurd Rakel, an Kunst Interessierte, Schulklassen, Gruppen von Vorschulkindern. Für Kinder habe sich ein erster Zugriff über den Arbeitsplatz des Malers angeboten, über die Frage, welche Kunst aus so einem Konvolut von Pinseln, Farbtuben und Paletten entstehe. Spannend sei auch gewesen, wer und mit welchen Gründen sich mehr für die Gegenständlichen und wer sich mehr für die abstrakten Arbeiten des Malers begeistern konnte.

Die Farbwucht der Werke ist ein Erkennungszeichen Rakels. Foto: Haug

Die Atmosphäre der freien Kunst zu schnuppern, das habe vielen Besuchern gutgetan, meint Sigurd Rakel resümierend. Den Weg zum Verständnis der modernen Malerei zu bahnen, das habe er als seine Aufgabe erkannt. Die beiden wichtigsten Revolutionen in der Malerei habe er immer wieder erklärt: zum einen die realistische Malweise, welche sich auch mittels der damals neu entdeckten optischen Hilfsmittel seit der Renaissance entwickelte und zum anderen die Abkehr von der Abbildung, die Zuwendung zur Abstraktion seit Paul Cézanne.