Ichenhausen/Krumbach

vor 48 Min.

Der „bekannte“ und der „unbekannte“ Rakel gastieren in Ichenhausen

Plus Die große Ausstellung im Ichenhauser Schulmuseum zeigt das Lebenswerk von Sigurd Rakel. Und so manches, was viele bislang nicht ahnten.

Von Peter Bauer

Dieses fahl-weiße Gesicht, es ist - eine Drohung. Der geradezu stechende Blick von oben herab, Mundwinkel, die sich mürrisch senken, die übergroßen Ohren, die auf eine beklemmende Weise regelrecht ausgreifen. Die Falten des weißen Vatermörderkragens, messerscharf-bizarr. Die lebensgroße Figur eines Lehrers aus "alter Zeit" im Eingangsbereich des Ichenhauser Schulmuseums im schwarzen Anzug hält hinter dem Rücken einen Stock. Schlagbereit. Wer diese Gestalt betrachtet, der ahnt, dass "Erziehung" in der Schule vor Jahrzehnten auch Erniedrigung sein konnte. Der Krumbacher Künstler Sigurd Rakel blickt lange auf die Figur. Nach einiger Zeit stellt er eines seiner großen, geradezu explosiv-farbigen Bilder aus der jüngsten Berg-Serie neben sie.

Rakel lacht, es ist ein befreites, aber auch entspanntes Lachen. Rakel erzählt von seinen Erlebnissen in der Schule in seiner Heimatstadt Sigmaringen in den späten 1940er-Jahren. Auch von den "Schlägen", die es damals immer wieder gab. Über den Lateinlehrer, der auch nach Kriegsende noch ein Nazi war. Von der Armut seiner Familie. "Ich wollte da heraus", sagt er. Jahrzehnte später zeigt der bekannte Krumbacher Künstler im Bayerischen Schulmuseum in Ichenhausen sein "Leben für die Kunst". Zu seinem 80. Geburtstag sind dort Werke von den 1960er-Jahren bis heute zu sehen. Feierlich eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag, 9. Juli, um 16 Uhr im Rahmen einer Vernissage.

