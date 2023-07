Neue Chefärzte in Ichenhauser Fachklinik und in Kreisklinik Krumbach

Dr. Joachim Durner hat, wie mitgeteilt wird, aus Altersgründen das Fachkrankenhaus in Ichenhausen verlassen. Jetzt ist er wieder da, aber in einer anderen Klinik.

Mit dem Jahreswechsel hat Dr. Joachim Durner die Rehaklinik Ichenhausen (m&i Fachklinik) aus Altersgründen verlassen, wie es damals hieß. Ein halbes Jahr später ist der mittlerweile 67-Jährige zurück im Klinikalltag, allerdings an einem anderen Krankenhaus. Er ist am Standort Krumbach der Kreiskliniken der neue Chefarzt für Allgemeine Innere Medizin und Akutgeriatrie. Durner ergänzt seit 1. Juni das Chefarztteam in der Inneren Medizin in enger Zusammenarbeit mit Chefarzt Dr. Carsten Hehlert-Friedrich (Kardiologie) und Chefarzt Gastroenterologie Dr. Eugen Zizer, der am 1. September in Krumbach die Nachfolge von Dr. Christian Vollmer antreten wird.

Dr. Joachim Durner ist neuer Chefarzt für Allgemeine Innere Medizin/Akutgeriatrie an der Klinik Krumbach. Foto: Irmgard Lorenz/Kreiskliniken

Als Facharzt für Innere Medizin, Neurologie, Physikalische und Rehabilitative Medizin und Allgemeinmedizin mit den Zusatzbezeichnungen Geriatrie und Schlafmedizin war Durner viele Jahre an der Fachklinik Ichenhausen tätig. 1995 wurde er dort Chefarzt. „Viele Patienten des Landkreises – und darüber hinaus – waren vermutlich auch in der Vergangenheit schon sowohl Patienten der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach als auch Patienten bei Herrn Dr. Durner. Daher freut es uns sehr, dass Herr Dr. Durner nun an der Klinik Krumbach seine Tätigkeit aufgenommen hat – insbesondere, da mit ihm jetzt eine fachübergreifende interdisziplinäre (internistische, neurologische und rehabilitative) Betreuung von Patienten möglich ist“, sagt Robert Wieland, Vorstand der Kreiskliniken Günzburg – Krumbach. Hierbei legt Durner auch großen Wert auf die enge Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Kollegen im Landkreis.

Für wen die ambulante Sprechstunde gedacht ist

Zudem bietet der neue Chefarzt an der Klinik Krumbach im Rahmen einer persönlichen KV-Ermächtigung eine ambulante Sprechstunde mit dem Schwerpunkt Morbus Parkinson zur Abklärung von neurologischen Bewegungsstörungen an. Die Verantwortlichen der Kreiskliniken sehen den Neuen mit seiner Erfahrung und seiner Expertise als Verstärkung, um die Reaktivierung der Akutgeriatrie an der Klinik Krumbach voranzubringen.

Die Fachklinik in Ichenhausen, aus der Luft fotografiert. Foto: Bernhard Weizenegger

In der Geriatrie ist auch die Ichenhauser Fachklinik unterwegs. "Insofern entsteht ein wenig eine Konkurrenzsituation", sagt der kaufmännische Direktor in Ichenhausen, Stefan Krotschek. "Aber Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft. Uns ist da nicht bange." Außerdem wirke sich der demografische Wandel dahin gehend aus, dass sich auch zwei Häuser im Landkreis um das weite Feld der Geriatrie bemühen könnten. Zu der Personalie Durner will Direktor Krotschek nicht viel sagen: Man habe sich Ende 2022 gemeinschaftlich so verständigt, dass altersbedingt Schluss sei. "Wenn Dr. Durner nach seinem Ausscheiden ein anderes Engagement begonnen hat, ist das seine Sache. An der Kreisklinik in Krumbach wünsche ich ihm viel Glück und Erfolg. Wir haben ihm in Ichenhausen viel zu verdanken."

Was Dr. Michael Valet nach Ichenhausen gebracht hat

Die freie Stelle in Ichenhausen ist nach einem halben Jahr wieder besetzt worden. Der neue Chefarzt für die Neurologie ist Dr. Michael Valet. Er verantwortet die Fachklinik für spezialisierte Akutmedizin und medizinische Rehabilitation. „Ich freue mich auf meine neue Position. Vor allem das breite neurologische Spektrum, das die Fachklinik bietet, der hervorragende Ruf und das freundliche und respektvolle Miteinander haben mich von einem Wechsel nach Ichenhausen überzeugt. Ich möchte zusammen mit meinem Team die Stellung als eine der Topadressen in der Region weiter ausbauen und stärken“, sagt Valet.

Auch die Kooperation mit den Kolleginnen und Kollegen aus den zuweisenden Praxen und Kliniken ist für den 49-jährigen Mediziner ein wesentliches Kriterium für die Versorgung in der Region.

Als Assistenz- und Facharzt an Kliniken tätig

Valet studierte von 1992 bis 1998 Medizin an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Danach erhielt er an der Ludwig-Maximilian-Universität München seine Approbation. Von 2000 bis 2011 war er als Assistenz- und Facharzt am Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München tätig, einer der führenden Universitätskliniken weltweit.

Dort habilitierte er über neuropathischen Schmerz und funktionell-bildgebende Untersuchungen der zerebralen Schmerzverarbeitung. Seit 2011 ist er als leitender Oberarzt in den Krankenhäusern Feldafing und Tutzing tätig und war maßgeblich am Aufbau und der Weiterentwicklung der neurologischen Frührehabilitation sowie an der Etablierung einer Akutneurologie inklusive zertifizierter Stroke-Unit und Betreuung neurologischer Patienten auf der Intensivstation beteiligt. Hier konnte der Vater von zwei Kindern umfangreiche Expertise in der Behandlung von Schlaganfallpatienten, Schädel-Hirn-Verletzten, Trachealkanülen-Patienten sowie neurologisch schwer erkrankten Patienten mit Parkinson, Multipler Sklerose und Epilepsie erwerben. Zu seinen weiteren Qualifikationen zählen die Zusatzbezeichnungen Klinische Akut- und Notfallmedizin sowie Spezielle Schmerztherapie.

Der neue Chefarzt an der m&i-Fachklinik Ichenhausen, Dr. Michael Valet. Foto: Clemens Frankenberger

Dass wie zu Durners Zeiten nicht ein Chefarzt zwei medizinische Disziplinen unter sich hat (Innere Medizin und Neurologie), betrachtet Krotschek als "strategischen Vorteil". So seien die Zuständigkeiten für die Chefärzte Dr. Günter Baumgärtner (Orthopädie), Dr. Hannelore Hösch (Innere Medizin mit Geriatrie) und Dr. Michael Valet (Neurologie) klar geregelt, und jeder könne in seinem Bereich effizient arbeiten. (AZ, ioa)