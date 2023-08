Ichenhausen

12:00 Uhr

Musikprojekt in Ichenhausen: Schwäbische Chorgemeinschaft feiert Beethoven

Plus Die Schwäbische Chorgemeinschaft startet mit einem neuen Projekt in den Herbst und sucht Sängerinnen und Sänger. Auf dem Programm steht Beethoven.

Von Gertrud Adlassnig Artikel anhören Shape

Mit einem Musikprojekt wird die Schwäbische Chorgemeinschaft in den Herbst starten. Wieder einmal hat Chorleiter Daniel Böhm ein thematisch rundes Konzept entwickelt, in diesem Jahr dreht sich alles um Beethoven. Der große Komponist, dessen Jubiläumsjahr der Pandemie zum Opfer gefallen war, kann immer und überall gefeiert werden. Nun also im Oktober 2023. unter dem Titel Mythos Beethoven Freiheit - Friede - Freude. Dafür werden die Schwäbische Chorgemeinschaft und der Augsburger Mozartchor, ein großes Sinfonieorchester und ein Klaviersolist wieder eine musikalische Einheit bilden, die nach den Vorstellungen Böhms durch Sänger und Sängerinnen ergänzt wird, die sich nicht dauerhaft an einen Chor binden wollen, sondern nur für eine anspruchsvolle und erfüllende Aufgabe Mitglied im Team sein wollen. Dafür bilden Projekte die perfekte Basis.

Beethoven-Projekt verspricht viele musikalische Facetten

Daniel Böhm und seine Chöre sind bereits bekannt dafür, dass sie ein Thema nicht nur von einer Seite aus betrachten. Und so wird auch das Beethovenprojekt wieder viele Facetten aufzeigen, die in der Gesamtschau einen spannenden und erhellenden Einblick in die Persönlichkeit und Genialität des Komponisten erlauben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen