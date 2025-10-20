Imbisswagen in Krumbach gewaltsam aufgebrochen: Polizei sucht Hinweise

In der Zeit von Samstag, 21 Uhr bis Sonntag, 15.30 Uhr, ist ein bislang Unbekannter in Krumbach in einen Imbisswagen eingebrochen. Das Fahrzeug stand laut Polizeibericht zur Tatzeit in der Michael-Faist-Straße. Der unbekannte Täter schlug mit einem unbekannten Gegenstand eine kleine Seitenscheibe ein und gelangte in das Fahrzeug. Nach Angaben der Polizei wurden darin gelagerte Lebensmittel. Der Gesamtschaden belaufe sich auf etwa 4000 Euro.

Zeugen, welche Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282 905111 melden. (AZ)