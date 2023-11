Redakteursausbildung: Krumbacher Redaktion hat eine neue Volontärin

Mira Herold-Baer macht derzeit ihre Ausbildung zur Zeitungsredakteurin. Die 25-Jährige arbeitet nun etwa ein Jahr lang bei den Mittelschwäbischen Nachrichten.

Nach vielen Jahren hat die Redaktion der Mittelschwäbischen Nachrichten wieder eine Volontärin. Mira Herold-Baer ist 25 Jahre alt und wohnt in Illertissen. Die gebürtige Memmingerin wird während ihrer Ausbildung über zehn Monate Einblick in die Lokalredaktion in Krumbach erhalten und Nachrichten recherchieren oder Reportagen schreiben. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe, will viel Neues erfahren und lernen. Journalismus ist und bleibt wichtig, die Zeitung hat für viele Menschen einen hohen Stellenwert."

Ausbildung zur Zeitungsredakteurin an der Günter-Holland-Journalistenschule der Augsburger Allgemeinen

Jeder Redakteur und jede Redakteurin durchläuft in der Regel ein etwa zweijähriges Volontariat in einem Medienunternehmen. Die Augsburger Allgemeine - die Mittelschwäbsichen Nachrichten sind eine von 16 Lokalausgaben - hat eine eigene Journalistenschule, sie heißt Günter-Holland-Journalistenschule und ist bundesweit renommiert. Volontärinnen und Volontäre arbeiten im Rahmen ihrer Ausbildung zuerst in einer der Lokalredaktion, ehe sie im sogenannten Manteljahr die überregionalen Redaktionen in der Zentrale in Augsburg kennenlernen.

Mira Herold-Baer Foto: AZ

Mira Herold-Baer freut sich auf neue Erfahrungen in der Krumbacher Redaktion. Nach dem Abitur hat sie in Berlin angefangen, Grundschulpädagogik zu studieren. Dann zog es sie nach Augsburg, dort studierte sie Sozialwissenschaften mit dem Nebenfach Medien- und Kommunikationswissenschaften. "So kam ich zum ersten Mal mit Journalismus in Berührung, der Beruf war für mich lange nicht greifbar", erzählt die 25-Jährige. Ein Pflichtpraktikum hat sie dann bei der Illertisser Zeitung absolviert. "Ich durfte viel ausprobieren, die Arbeit in einer Zeitungsredaktion hat mich sofort fasziniert." Es sei ihr ein Herzensanliegen geworden, über Zukunftsthemen zu berichten.

Nun wolle sie weiter das journalistische Handwerk lernen, wobei neue Medien eine immer größere Rolle spielen, sagt Herold-Baer. "Alle reden über Künstliche Intelligenz. Auch wenn auch im Journalismus vieles vom Digitalen beeinflusst wird, die alte Schule hat immer noch ihre Daseinsberechtigung: Mit Menschen sprechen, ihre Sorgen ernst nehmen und ihre Gefühle schildern." Sie freue sich darauf, neue Leute, Freizeitmöglichkeiten und die Landschaft kennenzulernen. Illertissen sei zwar in unmittelbarer Nachbarschaft, mit Krumbach und Umgebung habe sie bisher jedoch kaum Berührungspunkte gehabt.

