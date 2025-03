Innovative Entwürfe für das Wohngebiet am Johannisbrunnen in Krumbach

Der Kontrast könnte nicht größer sein: Hier spielende Kinder in Gärten zwischen weitgehend sanierten Häusern. Dort, nur eine Parzelle weiter nördlich, teilweise unbewohnte und verlassene Wohnblocks. Der Rost an den Balkonen ist unübersehbar, der Putz bröckelt von den Fassaden, Gardinen hängen trostlos und verdreckt an den Vorhangstangen. Verlassen, leblos und doch mit einer Spur Zukunft behaftet. Gemeint ist das Areal zwischen den Straßen „Kammelweg“ und „Am Johannisbrunnen“ in Krumbach.

