Ein ganzheitlicher Gesundheitscampus in Thannhausen als Pilotprojekt

Die gemeinnützige Planet-Bambi-Stiftung plant auf ihrem Gelände in Thannhausen den Aufbau eines innovationsreichen Gesundheitscampus. Im Zentrum des Projekts steht der sogenannte VisionAktion-Parcours – eine interaktive, öffentlich zugängliche Anlage mit naturnah gestalteten Beton-Kletterelementen, ergänzt durch analoge und digitale Lernstationen.

„Der VisionAktion-Parcours bildet einen neuartigen Lösungsansatz zur Gesundheitsförderung im ganzheitlichen Sinn. Er lässt sich flexibel in Schulprogramme, Familienangebote oder touristische Konzepte integrieren“, teilt Günzburgs Landrat Hans Reichhart via Pressemitteilung des Landratsamts mit. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 205.000 Euro. Geplant ist eine Förderung gemäß der Bayerischen Leader-Förderrichtlinie in Höhe von bis zu 90.000 Euro. Baubeginn soll im Januar 2026 sein, die Fertigstellung ist für Ende 2027 geplant.

Innovativer Gesundheitscampus in Thannhausen: Planet-Bambi-Stiftung führt VisionAktion-Parcours ein

Der Parcours vermittelt zentrale Gesundheitsthemen wie Bewegung, Ernährung und soziales Miteinander altersgerecht und spielerisch. Die Skulpturen in Tier- und Naturformen fördern Motorik, Gleichgewicht und Körperwahrnehmung, während ergänzende Elemente wie Hängeseile und Balancierstationen Koordination und Körperspannung stärken. Über QR-Codes auf Infotafeln erhalten die Besucherinnen und Besucher Zugang zu digitalen Lerninhalten (Videos, Aufgaben, Audioimpulse). Die multisensorische Vermittlung sorgt für eine nachhaltige Verankerung der Inhalte, insbesondere bei Kindern.

Der Parcours versteht sich als Pilotprojekt für moderne, ganzheitliche Gesundheitsbildung im öffentlichen Raum und soll perspektivisch als Modell für weitere Bildungsorte dienen. (AZ)