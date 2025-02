Frau aus Kreis Günzburg wird Opfer eines Internetbetrugs

Eine Frau aus dem Landkreis ist beim Verkauf eines T-Shirts im Internet betrogen worden. Laut Polizei wollte die Frau am Dienstag das Kleidungsstück über eine Verkaufsplattform vertreiben. Ein Unbekannter meldete sich als Käufer und gab an, per Kreditkarte zahlen zu wollen. Er schickte der Frau einen vermeintlichen Bestätigungscode. Erst später bemerkte sie, dass von ihrer Kreditkarte etwa 1100 Euro abgebucht wurden. Die Polizei ermittelt. (AZ)

