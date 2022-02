Interview

Das sagt Alfred Sauter zum Bahnausbau Ulm-Augsburg

Plus Wir haben bei den Landtags- und Bundestagsabgeordneten nachgehakt: Wie stehen sie zum Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg? Welchen Vorteil sehen sie für ihre Heimat?

Von Sophia Huber

Welchen Vorteil sehen Sie durch den Ausbau der ICE-Strecke zwischen Ulm und Augsburg für Ihren Wahlkreis?



Alfred Sauter : Nach Fertigstellung der ICE-Strecke wird sowohl in Richtung Ulm als auch in Richtung Augsburg jede Stunde ein Fernverkehrszug in Günzburg halten, was eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum derzeitigen Stand bedeutet. Gerade für Berufspendler aus dem Landkreis Günzburg nach Ulm/Stuttgart bzw. Augsburg/München bietet dies erhebliche Vorteile. Ebenso kann durch die Reduzierung des Fernverkehrs auf der Bestandstrecke der Regionalverkehr im Landkreis Günzburg weiter ausgebaut werden.

