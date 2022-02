Das sagt Gerd Mannes (AfD) zum Bahnausbau Ulm-Augsburg

Plus Wir haben bei den Landtags- und Bundestagsabgeordneten nachgehakt: Wie stehen sie zum Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg? Welchen Vorteil sehen sie für ihre Heimat?

Welchen Vorteil sehen Sie durch den Ausbau der ICE-Strecke zwischen Ulm und Augsburg für Ihren Wahlkreis?



Gerd Mannes: Mit dem Ausbau der ausgelasteten Bestandsstrecke zwischen Ulm und Augsburg ergibt sich die Option zu einer bürgerfreundlichen Taktung im Nahverkehr und es wird eine Verkürzung der Fahrtzeit im Fernverkehr möglich. Eine immissionsseitige Entlastung der Anwohner muss geschaffen werden, indem die Bestandsstrecke und die potenzielle neue Strecke mit modernsten Lärmschutzwänden ausgestattet werden. Eine Nutzung von Bestandsstrecken ist sinnvoll, soweit möglich. Bei potenziell neuen Streckenabschnitten entlang der Autobahn muss möglichst eine Verbesserung der Ist-Situation für Betroffene erreicht werden. Dafür müssen ausreichend Geldmittel in die Hand genommen werden.