Das sagt Maximilian Deisenhofer (Grüne) zum Bahnausbau Ulm-Augsburg

Plus Wir haben bei den Landtags- und Bundestagsabgeordneten nachgehakt: Wie stehen sie zum Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg? Welchen Vorteil sehen sie für ihre Heimat?

Von Sophia Huber

Welchen Vorteil sehen Sie durch den Ausbau der ICE-Strecke zwischen Ulm und Augsburg für Ihren Wahlkreis?



Maximilian Deisenhofer: Wir Grüne wollen den Zugverkehr attraktiver machen. Durch zwei neue Gleise können nach dem Ausbau insbesondere im Nahverkehr deutlich mehr Züge fahren als bisher und auch die Anbindung an den Fernverkehr wird sowohl in Ulm wie auch in Günzburg deutlich verbessert. Dass die Streckenführung angepackt wird, sich Reisezeiten verkürzen und mehr Gleise für den Nahverkehr frei werden, ist eine gute Nachricht für alle, die mit dem Zug unterwegs sind. Und das werden angesichts der Verkehrswende immer mehr Leute in unserer Region. Zusammen mit einem leistungsstarken ÖPNV kann so endlich eine echte Alternative zum Auto angeboten werden.

