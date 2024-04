Interview

06:00 Uhr

"Die Ursberger Kirche ist für mich ein ganz besonderer Ort"

Plus Theo Waigel blickt zum 85. Geburtstags zurück auf seine Kindheit und Jugend. Was ihn mit der Geschichte Ursbergs verbindet und was ein "Lebensbaum" für ihn bedeutet.

Von Peter Bauer

Die Ouvertüre unseres Gesprächs ist ein Gang durch Dr. Theo Waigels Garten in Oberrohr. Er blickt auf die Bäume, die um diese Jahreszeit ihre ganze Blütenpracht entfalten. Herr Dr. Waigel, was bedeutet für Sie dieser Garten?



Theo Waigel: Schauen Sie sich diesen Pflaumenbaum an. Er ist über 100 Jahre alt, wir mussten schon einige Stützen für seinen Stamm anbringen, aber er steht noch, er blüht heuer wieder. Als Bub bin ich auf diesen Baum gestiegen, um Pflaumen zu pflücken, ist er mein Lebensbaum. Dieser naturbelassene Garten ist das Spiegelbild unserer Familiengeschichte, mein Großvater und mein Vater haben hier Bäume gefördert, die nicht gefällt werden.

Theo Waigel vor seinem gut 100 Jahre alten "Lebensbaum" in Oberrohr, den er als Kind oft bestiegen hat. Foto: Peter Bauer

Auch in Ihrem Haus gibt es viele Dinge, die Ihr Leben gewissermaßen erzählen. Auf einem sehr alt aussehenden schwarzen Rad ist der Schriftzug Diamant zu lesen. Das ist ein Radhersteller aus Chemnitz. Lange wurden Diamant-Räder hinter dem „Eisernen Vorhang“ in der DDR produziert. Wie kommt dieses Rad in Ihr Haus?



Waigel: Mein Bruder, der 1944 in der Endphase des Krieges gefallen ist, war mit einem Diamant-Rad unterwegs. Mit diesem Fahrrad bin ich in den 1950er-Jahren im Sommer von Oberrohr nach Krumbach in die Oberschule geradelt. Auch über den Edenhauser Berg, das waren damals auf der alten B 300 noch 13 Prozent Steigung. Das Rad haben wir nicht mehr. Aber als ich 1991 im Rahmen meiner Tätigkeit als Bundesfinanzminister in Chemnitz zu tun hatte, habe ich spontan die Diamant-Werke besucht. Der Inhaber hat mich zunächst mit einem mürrischen Gesichtsausdruck empfangen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

