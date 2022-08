Interview

18:00 Uhr

"Die weitere Schließung von Hausarztpraxen wird wohl kommen"

Plus Drei Krumbacher Ärzte sprechen über die Zuspitzung der Lage im hausärztlichen Bereich. Was Patientinnen und Patienten in den kommenden Jahren befürchten müssen.

Von Peter Bauer

Zwei Hausarztpraxen im Krumbacher Ortsteil Niederraunau und in Ziemetshausen haben seit Monaten geschlossen. Patienten in einer zahlenmäßigen Größenordnung, die wohl in einem niedrigen vierstelligen Bereich liegt, standen plötzlich ohne hausärztliche Versorgung da. Wie hat sich die Lage zuletzt in der Region entwickelt?



Dr. Reiner Posch: Die meisten sind wohl irgendwie in anderen Hausarztpraxen untergekommen. In etlichen Fällen beispielsweise, wenn in einer Praxis schon vorher Familienangehörige Patientinnen und Patienten waren. Doch in den Praxen ist die Lage durch die jüngste Entwicklung immer mehr angespannt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen