Dr. Peter Baier geht in den Ruhestand: „Die Zeit der Ernte ist gekommen“

Plus Dr. Peter Baier geht im Februar in den Ruhestand. Bei der Neuausrichtung der Praxis spielt die Krumbacher Kreisklinik eine maßgebliche Rolle.

Im internistischen Facharztzentrum in Krumbach gab es wichtige Veränderungen. Wie geht es weiter?



Dr. Peter Baier: Bereits im Jahr 2018 gingen wir eine Kooperation mit den Kreiskliniken Günzburg-Krumbach ein und gründeten ein medizinisches Versorgungszentrum. Ziele waren eine engere Verzahnung von ambulanter und stationärer Innerer Medizin vor Ort sowie eine geregelte Nachfolge, wenn wir einmal ausscheiden sollten. Zunächst blieben wir Mehrheits-Gesellschafter, gaben jedoch zum 31. Dezember 2021 unsere Beteiligungen vollständig an die Klinik ab.