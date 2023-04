"Es reicht nicht mehr aus, nur eine Besichtigung für ein Objekt zu organisieren"

Plus Ralf Lenhart hat die Entwicklung auf dem Krumbacher Immobilienmarkt in einem großen Report zusammengefasst. Was für Maklerinnen und Makler heute wichtig ist.

Die aktuellen Krisen haben auch auf dem heimischen Wohnungsmarkt deutliche Spuren hinterlassen. Sie haben die Entwicklung in Krumbach in einem "großen Marktreport" beschrieben. Was ist der Grundgedanke für Ihren Beitrag?



Ralf Lenhart: Ich habe für den Report eine ganze Reihe von Quellen genutzt wie beispielsweise Immoscout, Sprengnetter, Immowelt und Statista. Dazu auch Datenmaterial über die Gesamtentwicklung der Stadt Krumbach, ihren demografischen Wandel und ihre Infrastruktur sowie Daten aus Eigenbestand. Krumbachs Einwohnerzahl ist in den letzten Jahren deutlich gewachsen. Der Report wird mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen fortlaufend aktualisiert. Als Krumbacher ist es mir persönlich wichtig, die Region auch bezüglich der regionalen Gegebenheiten zu informieren.

Die Stadt Krumbach zählt mittlerweile rund 14.000 Einwohner. Dies hat auch den Immobilienmarkt verändert. Foto: Ulrich Wagner (Archivbild)

Was unterscheidet Krumbach von anderen vergleichbaren Städten?



Lenhart: Immobilien sind in Krumbach nach wie vor erschwinglicher als in großen Ballungsräumen. Erstmalig sind 2023 die Preise seit Langem gesunken. Die Kaufkraft ist in Krumbach geringer als in Städten mit einer ähnlichen Größe. Ich bin unter anderem auch in der etwa 19.000 Einwohner zählenden Stadt Laupheim tätig, die Kaufkraft der Menschen in Laupheim liegt deutlich über der in Krumbach.

In der jüngsten Krumbacher Stadtratssitzung war der Immobilienmarkt der Stadt ein Thema. Rund 300 Häuser und Bauplätze seien prinzipiell verfügbar, aber nicht auf dem Markt, war zu erfahren. Woran liegt das?



Lenhart: Es ist durchaus auffallend, dass es in Krumbach mitunter schwer ist, insbesondere mit älteren Eigentümerinnen und Eigentümern ins Gespräch zu kommen. Es gibt keinen plausiblen Grund dafür, ich vermute, dass bei einigen eine gewisse Angst vor Veränderung eine Rolle spielt. Das wird sich aber bei jüngeren Generationen zunehmend ändern. In Krumbach wohnen 63 Prozent der Bevölkerung im Eigentum, der Durchschnitt in Deutschland liegt gerade einmal bei 49,5 Prozent.

"Die Zeiten sind vorbei, wo es gereicht hat, eine Immobilie zum Verkauf aufzutun und eine Besichtigung zu organisieren": Dieser Satz ist im Handelsblatt in einer Geschichte zu lesen, in der beschrieben ist, wie die Krise die Arbeit von Maklern verändert hat. Wie sehen Sie diese Veränderung?



Lenhart: Es reicht in der Tat nicht mehr aus, einfach mal eine Besichtigung für ein Objekt zu organisieren. Makler müssen sich digital stark positionieren, daran arbeitet unser Unternehmen sehr intensiv. Zunächst geht es darum, mit vielen Objekten und einer breit gefächerten Auswahl am Markt sichtbar zu sein. Wichtig sind solide Dienstleistungen und Informationen wie etwa unser Krumbacher Marktreport, der als Blogbeitrag auf unserer Homepage zu finden ist und für jeden einsehbar ist. Der Marktreport ist zudem suchmaschinenoptimiert geschrieben und wird damit sehr stark wahrgenommen. Auf unserer Webseite konnten wir die monatliche Klickrate von etwa 600 im Monat auf rund 15.000 steigern. Wir sind auch in den sozialen Medien wie Instagram oder Youtube intensiv präsent und denken aktuell über einen weiteren Auftritt bei TikTok nach. Bei der Präsentation der Objekte nutzen wir moderne Techniken wie virtuelle Rundgänge, auch Drohnen kommen zum Einsatz. Dabei arbeiten wir mit externen Dienstleistern zusammen. So entstehen umfassend aufbereitete, multimediale Exposés. Es ist schon ein Riesenaufwand, aber nur so kann man als Makler auf dem Markt nachhaltig erfolgreich sein. Wir sehen uns da auf einem sehr guten Weg. In der jährlich für ganz Deutschland zusammengestellten Focus-Maklerliste haben wir es in die Top 1000 geschafft. Vom Bundesverband der deutschen Immobilienwirtschaft haben wir den Immo-Award erhalten. Unserem Unternehmen gehören derzeit neben mir zwei weitere Mitarbeiter in Teilzeit an. Wir suchen einen weiteren Immobilienmakler/Immobilienmaklerin und einen Vertriebsassistenten/Vertriebsassistentin in Vollzeit.

Sie haben die digitalen Herausforderungen beschrieben, vor der Immobilienmakler heute stehen. Welche Rolle spielt in der digitalen Welt das persönliche Gespräch?



Lenhart: Das ist natürlich nach wie vor bedeutend und für mich sehr wichtig. Ich bin sehr gern unter Menschen, ich war viele Jahre intensiv in Vereinen aktiv, beispielsweise als Kreisjugendleiter der Wasserwacht oder auch 25 Jahre im Krumbacher Spielmanns- und Fanfarenzug. Doch beim Engagement in Vereinen musste ich zuletzt einfach kürzertreten, weil mich der Beruf sehr fordert.

Wie sehen Sie die weitere Entwicklung des Immobilienmarktes in Krumbach?



Lenhart: Nach den Turbulenzen der letzten Monate dürften die Preise fürs Erste einigermaßen stabil bleiben. Sichtbar ist, dass der Drang zum Neubau gebremst ist, auch die Masse an Kaufinteressenten ist nicht mehr da. Energetische Sanierungen bei Bestandsimmobilien sind beispielsweise sehr aufwendig. Das muss erst einmal gestemmt werden. Wichtig sind aus meiner Sicht neue staatliche Förderprogramme.

Zur Person: Ralf Lenhart, 42, ist in Krumbach geboren. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sein Vater arbeitete für die Firma Britax Römer Kindersitze, seine Mutter ist seit Jahrzehnten in der Zulassungsstelle in Krumbach tätig. Ralf Lenhart arbeitete als Koch und als Vermessungstechniker für das Amt für Ländliche Entwicklung in Krumbach. Seit elf Jahren ist er als Immobiliendienstleister tätig. Sein Unternehmen möchte er in den kommenden Jahren ausbauen. (pb)