Günzburgs BLSV-Chef Friedrich Birkner: „Leider bewegen wir uns im Alter zu wenig“

Plus Die Gruppe Ü50 bleibt ein großes Thema im Breitensport. Insgesamt aber ist der BLSV-Kreisvorsitzende Friedrich Birkner mit dem Neustart nach Corona zufrieden.

Die Corona-Pandemie ist am Sportkreis Günzburg im Bayerischen Landessportverband (BLSV) nicht spurlos vorübergegangen. Die ersten Auswertungen nach dem Wiedereinstieg der Sporttreibenden an der Basis fielen verhalten positiv aus. Wie sieht es aktuell aus, Herr Birkner? Gibt es schon mehr als Tendenzen, womöglich gar gute Nachrichten?

Friedrich Birkner: Ja, Gott sei Dank! Die Sportvereine im Landkreis Günzburg haben die Mitgliederverluste zur Corona-Zeit inzwischen wieder aufgeholt. Die Zahlen sind tatsächlich gestiegen, auch neue Vereine wurden bereits gegründet. Vor allem im Kinder- und Jugendbereich sind gute Zuwachsraten zu verzeichnen.