Langjähriger Chefarzt: "Bin mir sicher, dass die Krumbacher Klinik bleibt"

Dr. Siegfried Wagner war Oberarzt im damaligen Augsburger Zentralklinikum, bevor er im Jahr 2000 Chefarzt in der Krumbacher Klinik wurde.

Plus Dr. Siegfried Wagner gibt Einblicke in seine 22-jährige Tätigkeit als Chefarzt in der Krumbacher Kreisklinik. Und schildert, wie Krumbach für ihn zur Heimat wurde.

Von Peter Bauer

22 Jahre waren Sie Chefarzt in der Krumbacher Kreisklinik. Bei Ihrer Verabschiedung sprachen Sie davon, dass ein Chefarzt Patientinnen und Patienten auf Augenhöhe begegnen müsse …



Dr. Siegfried Wagner: Als Arzt wollte ich immer den Patientinnen und Patienten gut zuhören und nicht von oben herabschauen. Man muss durch Können, operatives Geschick und Ergebnisse überzeugen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

