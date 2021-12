Interview

vor 53 Min.

Krumbacher Arzt zur spontanen Impfaktion: "Ein voller Erfolg"

Plus Dr. Maximilian Drexel bot in seiner Krumbacher Praxis spontane Corona-Impfaktionen an und kann sich vorstellen, das fortzusetzen. Eine Impfung war besonders nachgefragt.

Von Piet Bosse

Herr Doktor Drexel, bei Ihnen im Ärztezentrum in Krumbach konnten sich am 1. Dezember und am 15. Dezember Patientinnen und Patienten spontan gegen Corona impfen lassen. Besonders die Auffrischungsimpfung war nachgefragt. Sind Sie mit der Aktion zufrieden?



Maximilian Drexel: Unsere Impfaktion war beide Male ein voller Erfolg. Es wurden an den einzelnen Tagen zwischen 400 und 500 Personen geimpft. Ungefähr 75 Prozent davon waren Boosterimpfungen, der Rest Erstimpfungen. Die Aktion wurde sehr positiv aufgenommen. Geimpft wurde zwischen 13:30 Uhr und 19:00 Uhr.

