"Man sollte für diesen Heimatraum gegebenenfalls auch kämpfen"

Plus Das Kammeltal und der Raum Roggenburg spielen im Buch des früheren Bezirksheimatpflegers Prof. Hans Frei eine wichtige Rolle. Im Interview spricht über den Wandel des Begriffs Heimat.

Das Thema "Heimat“ hat Sie ein Leben lang beschäftigt. Haben Sie festgestellt, dass sich der Begriff für die Menschen verändert hat?



Professor Dr. Hans Frei: Vor mehr als 100 Jahren war damit der Geburts- oder/und Wohnort gemeint. Aus einem reinen Rechtstitel wurde ein Raumbegriff, zu dem inzwischen auch ein kultureller und sozialer Bezug gekommen ist. Die Bedeutung der Traditionen hat sich in der Bewertung der Heimat verstärkt. So hat der Heimatbegriff einen neuen Stellenwert gewonnen.