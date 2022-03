Interview

Meike Pfister: "Es gibt andere Dinge außer Skifahren"

Zwei Top-20-Platzierungen im Weltcup schaffte Meike Pfister. Zum ersten Mal gelang ihr das am 4. Februar 2018 bei der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen, als sie 14. wurde (unser Bild). Im Mai desselben Jahres erreichte die Spezialistin für schnelle Disziplinen dann Platz 19 im Super-G von Crans-Montana.

Plus Die alpine Skiläuferin Meike Pfister aus Deisenhausen beendet mit 26 Jahren ihre Karriere. Vom Deutschen Skiverband fühlt sie sich fallengelassen.

Von Alois Thoma

Olympia 2022 war einst Ihr großer Traum gewesen. Doch die Winterspiele in Peking fanden ohne Sie statt. Und auch in den Startlisten des alpinen Ski-Weltcups fehlt der Name Meike Pfister aktuell. Nun haben Sie nach 22 Weltcup- sowie 62 Europacuprennen das Ende ihrer Karriere angekündigt – mit 26 Jahren. Was hat Sie zu dieser Entscheidung bewogen, Frau Pfister?

Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

