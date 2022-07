Mindelfestival für Kinder: Große Fragen kindgerecht betrachtet

Violinistin Heidi Schmid organisiert zum fünften Mal das Mindelfestival für Kinder. An einem Ort, der vor Monaten noch Bühne für AfD-Politikerin Alice Weidel war.

Das Junge Mindelfestival findet in Kürze zum fünften Mal seit 2015 statt. Was ist der Grundgedanke des Mindelfestivals und wie ist dieses Projekt entstanden?



Heidi Schmid: Grundgedanke des Festivals ist es, Kindern verschiedene Kunstformen auf spielerische Weise näherzubringen. Der rote Faden ist immer die Musik, aber bei uns verschmelzen Künste wie Schauspielerei, Tanz, Zirkuskunst und Malerei zu einem Gesamtkonzept. Am Ende stehen dann Kinder und Profis zusammen auf der Bühne und bringen die Kunstformen gemeinsam zur Aufführung. Meine Schwester Susanne und ich sind hier im Landkreis aufgewachsen, wir beide haben nach dem Abitur eine künstlerische Laufbahn eingeschlagen. Das Festival entstand aus dem Wunsch heraus, etwas an unsere Heimat zurückzugeben.

Grundlage des Festivals ist ein fünftägiger Workshop mit Kindern im Alter von sechs bis elf Jahren. Auf welche Weise gelingt es Ihnen, Kinder zum Mitmachen am Workshop zu bewegen und mit wie vielen Kindern rechnen Sie?



Schmid: Corona hat auch uns zum Stillstand gebracht, was die diesjährige Ausgabe sehr herausfordernd gemacht hat. Wir haben einen Freundeskreis und Verteiler mit ehemaligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Viele Kinder haben auch mehrmals teilgenommen. Außerdem hat der Kreisjugendring den Workshop in seinen Programmkatalog aufgenommen. Dieses Jahr rechnen wir mit acht Kindern. Diese Zahl erlaubt es uns, sehr intensiv und individuell auf jedes Kind einzugehen und allen eine exponierte und passende Rolle in der Schlussaufführung zu geben.

Der bekannte Roman "Momo" von Michael Ende und das Thema Zeit spielen in Ihrem Projekt eine wichtige Rolle. Warum haben Sie sich für diese Thematik entschieden?



Schmid: Zum einen ist Michael Ende ein lokaler Schriftsteller, er wurde in Garmisch-Partenkirchen geboren. Zum anderen glauben wir, dass man Kinder gerade in der heutigen Zeit nicht früh genug auf das Thema Zeit sensibilisieren kann. Wie verbringt man seine Zeit? Was ist wirklich wertvoll und was vielleicht Zeitverschwendung? Und wie schnell geht die Zeit eigentlich beziehungsweise wann vergeht sie wie schnell? Was will ich demnach mit meiner Zeit anfangen? Große Fragen, die glücklicherweise anhand des spannenden Romans Momo sehr kindgerecht und fantasievoll betrachtet werden können.

Wie wird der Workshop mit den Kindern konkret ablaufen und welche Rolle spielt dabei die Münchner Schauspielerin Raphaela Beier?



Schmid: Raphaela wird die Hauptleitung des Workshops übernehmen. Sie wird mit den Kindern den Roman szenisch nachspielen, schauspielerisch Hilfestellungen und Tricks zeigen und erarbeiten, Stundenblumen und Uhren für das Bühnenbild basteln und die Kinder auf die Aufführung am Ende vorbereiten. Die Festivalleitung sowie weitere professionelle Musiker werden mit den Kindern singen und für die Musik im und während des Schauspiels sorgen.

Mit Blick auf die Corona-Krise und den Krieg in der Ukraine wird intensiv über die Wechselbeziehung von Politik und Kunst debattiert. Ihr Vater Engelbert Schmid hat sich mit Blick auf diese Fragestellungen in einer Form positioniert, die in der Bevölkerung hochumstritten ist. Er war Redner bei mehreren Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen von Bund und Freistaat, die AfD-Politikerin Alice Weidel war im Amphitheater zu Gast, er gilt als entschiedener Befürworter der Positionen Putins, auf seiner Homepage ist zu lesen "Ich bitte jedoch alle, die für eine allgemeine Impfpflicht sind, von meinen Veranstaltungen Abstand zu nehmen." Wie bewerten Sie dies alles und wie regeln Sie den Eintritt für die geplanten Veranstaltungen im Mindelsaal von Engelbert Schmid am 15. und 21. August?



Schmid: Unser Vater schwimmt gegen den Strom, das ist Teil seines Naturells. Das Junge Mindelfestival existiert seit 2015, also lange vor Corona und dem Krieg in der Ukraine. Es war und ist keine politische Veranstaltung, sondern dient der kulturellen Förderung und Bereicherung der Kinder unseres Landkreises. Bei uns ist jeder willkommen, ganz gleich welcher politischen Ansicht, denn über diese zu urteilen, zu werten oder bestimmte Überzeugungen zu propagieren sehen wir nicht als unsere Aufgabe.

Pianistin Tatjana Chernichka, die das Festival künstlerisch mitgestaltet, ist 1984 in Nowosibirsk/Russland geboren. Wie empfindet und erlebt sie die aktuell so schwierige Zeit und wie positioniert sie sich im Ukraine-Russland-Krieg?



Tatiana Chernichka: Ja, ich wurde in Russland geboren, das heißt, ich habe einen russischen Pass, mein Vater wurde aber in Kiew geboren. Mein Nachname ist ukrainisch. Seit nunmehr 19 Jahren lebe und arbeite ich in Deutschland und fühle mich demnach vielen Nationen nahe. Deswegen fällt es mir auch sehr schwer, mich eindeutig zu positionieren. Krieg ist schrecklich, das steht außer Frage. Umso mehr schätzen wir uns glücklich, im Metier Kunst und Musik zu arbeiten, das sich über Landesgrenzen, politische Überzeugungen und jegliche Art von Feindlichkeit hinwegsetzt.

Nach dem klassischen Eröffnungskonzert mit Pianistin Tatjana Chernichka und Ihnen am Montag, 15. August, um 18 Uhr im Mindelsaal von Engelbert Schmid findet die Abschlussveranstaltung am Sonntag, 21. August, um 16 Uhr, ebenfalls im Mindelsaal, statt. Was planen Sie konkret für beide Abende?



Schmid: Das Eröffnungskonzert am Montag, 15. August, um 18 Uhr im Mindelsaal ist ein klassisches Konzert mit Violine und Klavier. Das circa einstündige Programm reicht von Bach bis in die französische Romantik zu César Franck und ist für große wie kleine Ohren gleichermaßen ein Genuss. Die Abschlussveranstaltung am Sonntag, 21. August, um 16 Uhr im Mindelsaal ist der große Auftritt der Kinder, die gemeinsam mit uns Profis den Roman Momo szenisch auf der Bühne präsentieren werden. Der Eintritt zum Eröffnungskonzert ist frei, wer möchte, kann dem Festival eine kleine Spende hinterlassen. Für die Abschlussveranstaltung zahlen Erwachsene drei Euro, Kinder können hier ebenfalls gratis zuschauen kommen.

Welche Perspektive sehen Sie für das Mindelfestival für die kommenden Jahre?



Schmid: Bisher hatten wir das große Glück, für jede Ausgabe großzügige Förderungen wie die vom Landkreis, dem Bezirk Schwaben, dem Kulturfonds Bayern, der Sparkasse Günzburg-Krumbach sowie einer Vielzahl anderer Stiftungen zu bekommen. In diesem Jahr möchten wir besonders der GVL, dem Bezirk Schwaben, dem Landkreis Günzburg, der Sparkasse, der Engelbert Schmid GmbH sowie der con moto foundation danken. Für uns Leiterinnen sowie für die Kinder ist es jedes Mal eine wunderschöne und bereichernde Erfahrung. Wir sind zuversichtlich, dass dies auch in den nächsten Jahren so sein wird.

Zur Person: Heidi Schmid besuchte als Schülerin das Krumbacher Gymnasium. Sie ist am 16. Oktober 1987 in München geboren. Seit vielen Jahren ist die Violinistin unter anderem zu Gast bei internationalen Festivals und Konzertreihen. Seit 2017 betreut sie eine Violinklasse am Konservatorium Zürich. Seit 2007 tritt sie im Duo mit Tatiana Chernichka auf. Pianistin Tatiana Chernichka wurde am 15. Mai 1984 in Nowosibirsk/Russland geboren. Sie spielte in renommierten Orchestern wie dem Mozarteum Orchester Salzburg. Sie lebt seit 2003 in München und hat seit 2009 einen Lehrauftrag für Korrepetition an der Musikhochschule München.