"Musik sollte sich nicht nur im stillen Kämmerchen abspielen"

Plus Wie ASM-Präsident Franz Josef Pschierer und ASM-Geschäftsführer Joachim Graf die Entwicklung der Blasmusik in Krisenzeiten einschätzen und welche Herausforderungen sie sehen.

Von Sandra Haupt

Wie kam es zu dem Nachwuchsmangel in der Blasmusik?



ASM-Präsident Franz Josef Pschierer: Das größte Problem war, dass in zwei Corona-Jahren keine Nachwuchsakquirierung stattfinden konnte. Jugendliche, die bereits ein Instrument erlernten, konnten zwar durch Online-Formate etwas bei der Stange gehalten werden, aber jemanden Neuen an ein Instrument heranzuführen, war so schlichtweg nicht möglich. Auch weitere Angebote wie die musikalische Früherziehung oder der Blockflötenunterricht konnten während des Lockdowns nicht stattfinden. Gleichzeitig haben auch einige Jugendliche das Instrument an den Nagel gehängt, weil die Erfolgserlebnisse auch nicht da waren. Die Gemeinschaft in den Musikproben, bei den Auftritten und die musikalischen Erfolge bringen Motivation und die haben dann zu lange gefehlt. Letztlich haben auch nicht wenige im fortgeschrittenen Alter, die vielleicht ohnehin schon mit dem Gedanken gespielt haben, bald in den musikalischen Ruhestand zu gehen, aufgrund der Coronazeit früher aufgehört. Diese drei Faktoren in der Summe haben dann für diesen deutlichen Rückgang gesorgt. Jetzt geht es darum, den Rückgang wieder auszugleichen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

