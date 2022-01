Interview

18:00 Uhr

Vom Bistum Augsburg nach Ursberg: Das hat der Geistliche Direktor des DRW vor

Plus Im Interview spricht Martin Riß, der neue Geistliche Direktor des Dominikus-Ringeisen-Werks, über das Gespräch mit Impfskeptikern, einen schlimmen Unfall und die Zukunft der Kirche.

Von Peter Bauer

Sehr geehrter Herr Geistlicher Direktor Riß, Sie sind seit September 2021 im Dominikus-Ringeisen-Werk und seit Januar 2022 als Vorstandsvorsitzender offiziell Nachfolger von Walter Merkt. Wie ging es Ihnen in den ersten Monaten?



Martin Riß: Ich bin mit großer Freundlichkeit aufgenommen worden. Sehr geholfen hat mir ein Wort von Schwester Evangelista Höfer, der früheren Generaloberin. Sie betont, dass es immer darum gehe, den eigenen kleinen Teil in das große Werk einzubringen. So verstehe ich auch meinem Dienst. Mir ist das Miteinander aller Beteiligten sehr wichtig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen