Weihnachten: Dieser Sammler aus Kemnat besitzt über 10.000 glitzernde Objekte

Der leidenschaftliche Sammler Karl-Heinz Bader, hier in seiner Werkstatt in Kemnat, hat drei Weihnachtsfenster in Kemnat, Offingen und Günzburg mit Objekten aus seiner Sammlung gestaltet.

Plus Karl-Heinz Bader aus Kemnat hat ein besonderes Hobby: Er sammelt Weihnachtsschmuck. Der Malermeister ist seit acht Jahren auf der Jagd nach allem, was den Christbaum schmückt.

Von Gertrud Adlassnig

Herr Bader, wie sind Sie zum Sammler geworden?



Karl-Heinz Bader: Die Farben und Formen, das Glitzern des Christbaumschmucks haben mich von klein auf fasziniert. Ich habe als Kind viele Jahre mein Taschengeld angespart, um im dörflichen Lebensmittelladen eine Schachtel Christbaumkugeln als Weihnachtsgeschenk für meine Eltern zu kaufen. Da ich Jahrgang 1968 bin, waren das die bunten Kugeln der 70er Jahre. Mein Geschenk kam dann natürlich sofort an den Baum. Doch erst im Erwachsenenalter hat mich meine Liebe zum geschmückten Baum zum Sammler gemacht. Ich weiß es noch wie heute, es war bei einer winterlichen Hausrenovierung in Günzburg. Das Haus wurde entrümpelt, im Container davor landete, was nicht mehr gefiel. Mein Blick fiel auf Pappschachteln und mir war sofort klar: das ist Weihnachtsschmuck. Da die Bauherrin anwesend war, habe ich nachgefragt. Ich durfte die Kugeln und Hänger vor der Vernichtung retten.

