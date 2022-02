"Wir bringen den Fasching trotz Corona nach Balzhausen"

Plus Das zweite Jahr in Folge fällt Fasching aus. Stefanie Schütz, die amtierende Präsidentin des KC Ballustika Balzhausen, erzählt welche Aktionen es trotzdem gibt.

Wie setzt sich der Faschingsverein KC Ballustika Balzhausen zusammen?



Stefanie Schütz: Grob kann man zwischen zwei Bereichen unterscheiden: Dem Hauptverein und den Nebengruppen. Zum Hauptverein zählt der Hofstaat mit 110 Aktiven. Dieser umfasst die Kinder- und die Teeniegarden, den Showtanz, das Wagenteam, das sich immer den alljährlich verschiedenen Mottos anpasst, den Elferrat und die Prinzengarde. Die Nebengruppen, wie die Narrenzunft "Hoidele", die Fußgruppen "Ballustikaner", die Clowngruppe, die Faschingsfreunde Haseltal und das Wagenteam "Die Jungen" sind nicht im Hofstaat, aber laufen dafür die verschiedenen Umzüge für uns.