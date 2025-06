Italienische Woche: Spaghetti, Musik und südliches Flair im Stadtpark

Ein Hauch von Toskana mitten in Krumbach – das ist keine blumige Metapher, sondern gelebte Wirklichkeit, zumindest für eine Woche. Wenn sich vom 23. bis 28. Juni die Schaufenster unter anderem in Grün, Weiß und Rot schmücken, Spaghetti dampfen und im Stadtpark italienische Klänge erklingen, dann ist wieder italienische Woche in der Kammelstadt. Seit Jahren ist das Mottoevent ein fester Bestandteil des Krumbacher Veranstaltungskalenders. Organisiert von der Werbegemeinschaft, bringt die beliebte Themenwoche südländische Stimmung in die Stadt.

Italienische Woche in Krumbach: Genuss, Spaghetti-Tafel und festliche Stimmung im Stadtpark

Schon beim Einkaufsbummel wird klar: Italien ist mehr als nur Urlaub. In teilnehmenden Läden gibt es nicht nur Sonderangebote, sondern auch stilechte Extras – von italienischer Deko bis zu kleinen „Sconti“, wie die Rabatte augenzwinkernd genannt werden. Wer mitmacht, sammelt Stempel für eine Cocktailkarte, die am Samstagabend beim Fest gegen ein Getränk eingelöst werden kann.

Ein beliebter Programmpunkt ist die große Spaghetti-Tafel am Mittwoch, 25. Juni. Ab 18 Uhr werden im Stadtpark über 100 Kilogramm Nudeln serviert – klassisch mit Tomatensoße oder Bolognese. Die lange, festlich gedeckte Tafel zieht Jahr für Jahr zahlreiche Gäste an, die sich das Essen unter freiem Himmel nicht entgehen lassen möchten. Die Portionen kommen direkt von den Mitgliedern der Werbegemeinschaft – ein persönlicher Service mit kulinarischem Mehrwert. Und: Der Erlös wird für einen guten Zweck gespendet. Für das passende Ambiente sorgt nicht nur die Pasta. Kinderprogramm und Hüpfburg runden den Abend familienfreundlich ab. Dazu gibt’s Wein, Prosecco und alkoholfreie Getränke – ein unkompliziertes Sommervergnügen für alle Altersklassen.

Ein Hauch italienisches Lebensgefühl in Mittelschwaben

Zum Abschluss heißt es am Samstag, 28. Juni: Festa Italiana. Ab 18 Uhr verwandelt sich der Stadtpark erneut in eine mediterrane Bühne. Zwischen Lichterketten, Wein und Vesperplatten lässt sich der Sommer feiern – begleitet vom Duo „La Passione“, das mit italienischen Liedern für Stimmung sorgt. Tanzen natürlich ausdrücklich erlaubt. Einen Ersatztermin bei schlechtem Wetter gibt es übrigens nicht. Doch wer die italienische Woche kennt, weiß: Irgendwie spielt das Wetter dann doch immer mit. Bleibt also nur noch zu sagen: Benvenuti a Krumbach.