Die Spaghetti-Tafel bringt italienisches Flair in den Krumbacher Stadtpark

Italien war zu „Gast“ im Krumbacher Stadtpark: Im Rahmen der italienischen Woche, die alle zwei Jahre von der Werbegemeinschaft Krumbach veranstaltet wird, lockte am Mittwochabend die traditionelle Spaghetti-Tafel zahlreiche Besucherinnen und Besucher an.

Seit rund 20 Jahren bietet die Werbegemeinschaft dieses offene Pastaessen an. Einst fand es in der Innenstadt statt, doch mittlerweile hat sich der Stadtpark als Veranstaltungsort etabliert. Gründe dafür gibt es mehrere. „Da war es oft zu heiß, keine Schattenplätze, so sind wir auf den Stadtpark gekommen. Wir haben so einen schönen Stadtpark, den muss man doch nutzen“, erklärte der Vorsitzende der Werbegemeinschaft Christian Mayer gut gelaunt.

Italienische Woche in Krumbach, veranstaltet von der Werbegemeinschaft

Der Park bot an diesem heißen Sommerabend ideale Bedingungen: Die großen Bäume spendeten Schatten, und vor allem die Plätze unter dem Blätterdach waren schnell belegt. Passend zum südländischen Thema herrschten sommerliche Temperaturen – für viele ein weiterer Beitrag zum mediterranen Ambiente. 100 Kilogramm Spaghetti wurden an dem Abend zubereitet. Serviert wurde dazu eine Bolognese-Soße sowie eine vegetarische Tomatensoße. Als Getränke standen Weiß- und Rotweine aus Südtirol zur Auswahl, ebenso Bier und alkoholfreie Alternativen. An rund 100 Sitzgarnituren konnten die Gäste Platz nehmen und gemeinsam essen.

Icon Vergrößern Gute Stimmung bei allen Beteiligten: An der Ausgabestation wird Spaghetti Bolognese oder mit Tomatensoße serviert. Foto: Elisabeth Schmid Icon Schließen Schließen Gute Stimmung bei allen Beteiligten: An der Ausgabestation wird Spaghetti Bolognese oder mit Tomatensoße serviert. Foto: Elisabeth Schmid

Für die musikalische Begleitung sorgte DJ Master G mit bekannten italienischen Liedern (Canzoni italiane). Viele Gäste fühlten sich „wie im Urlaub – natürlich im Italienurlaub“. Auch das Urteil über die Pasta fiel positiv aus: „Die Spaghetti waren richtig gut, al dente, wie es sein soll“, hieß es mehrfach, ebenso wurde die Soße als „sehr schmackhaft“ gelobt. Einige Gäste waren zum ersten Mal dabei, andere besuchen die Spaghetti-Tafel regelmäßig und schätzen die entspannte Atmosphäre.

Festa Italiana am Samstag ab 18 Uhr im Stadtpark

Auch an die jüngsten Besucher war gedacht: Eine Hüpfburg sorgte für Unterhaltung und wurde von vielen Kindern begeistert genutzt. So war für alle Altersgruppen gesorgt. Die italienische Woche läuft noch bis Samstag, 28. Juni. Höhepunkt und Abschluss bildet dann die „Festa Italiana“: Ab 18 Uhr verwandelt sich der Stadtpark erneut in eine mediterrane Bühne mit Livemusik, Lichterketten und kulinarischen Angeboten. Das Duo „La Passione“ sorgt für italienische Klänge – tanzen ausdrücklich erwünscht. Einen Ersatztermin bei schlechtem Wetter gibt es nicht.

Icon Galerie 54 Bilder Mediterrane Stimmung bei der Spaghetti-Tafel am Mittwochabend im Krumbacher Stadtpark. Eindrücke von der Italienischen Woche 2025 in einer Bildergalerie.