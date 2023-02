Jettingen-Scheppach

vor 34 Min.

Fasching früher: Wie die "Rote Mariann" die Jettinger Fasnat erlebt hat

Plus Franziska Stegherr erzählt von einem großen Schiff, dem furchterregenden „Kürassbuckel“ und von einer schnellen Verwandlung im Jahr 1977. Wie in Jettingen Fasching gefeiert wurde.

Von Dr. Edith Burkhart-Funk Artikel anhören Shape

„Karneval“ feiert man im Rheinland, aber auch in Venedig oder Rio de Janero, „Mardi Gras“ in New Orleans, „Fasching“ in Sachsen, Bayern und Österreich. In Jettingen sagt man dazu „Fasnat“, wie im gesamten Schwäbisch-Alemannischen und auch im Fränkischen. Von dieser Jettinger Fasnat hat die 83-jährige Franziska Stegherr einiges zu erzählen. Da sind zum Beispiel die Erinnerungen an ein "riesiges Schiff" im Jahr 1939 - das Jahr, in dem der Zweite Weltkrieg begann. Und natürlich auch die Gedanken an ihre Faschingserlebnisse als Marktfrau "Rote Mariann" im Jahr 1977.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen