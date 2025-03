Wer will Händler und Aussteller für den Frühlingsmarkt in Krumbach werden?

Der Markt in Krumbach hat Tradition – seine Geschichte reicht bis ins Jahr 1370 zurück. Eine bewährte Institution, die nicht nur die regionale Wirtschaft stärkt, sondern auch den sozialen Austausch fördert. Doch auch Märkte bleiben vom Wandel der Zeit nicht unberührt. Heute geht es an einem Markttag längst nicht mehr nur um die Versorgung mit Produkten des täglichen Bedarfs. Vielmehr stehen das Einkaufserlebnis, die Regionalität und die Exklusivität der Waren im Vordergrund. Bereits im vergangenen Jahr hat die Stadt auf diesen Wandel reagiert und dem Frühlingsmarkt sowie dem Bartholomämarkt mit dem Konzept MeiMarkt Krumbach eine umfassende Neugestaltung verliehen.

Ziel war es, ein vielfältiges und modernes Markterlebnis zu schaffen, das die Innenstadt belebt und den Einzelhandel stärkt. Dieser Plan ging auf – und daher sollen die Märkte auch künftig mit frischen Ideen Besucher anziehen und ein lebendiges Einkaufserlebnis bieten. Neben dem vielfältigen Warenangebot wird der Frühlingsmarkt erneut durch ein buntes Rahmenprogramm mit Musikern und Straßenkünstlern ergänzt.

Bewerbungen um einen Standplatz in Krumbach werden jetzt angenommen

Die Stadt Krumbach lädt sowohl treue und bewährte Markthändler als auch lokale Gewerbetreibende, regionale Aussteller und neue Händler herzlich ein, sich für einen Standplatz zu bewerben. „Wir möchten unsere Märkte wieder als lebendigen Treffpunkt für die ganze Region etablieren. Mit neuen Händlern und einem abwechslungsreichen Angebot setzen wir auf eine attraktive Mischung aus Tradition und Innovation“, sagt Julia Spaun von der Stadtverwaltung.

Interessierte Händler und Aussteller können sich gerne bei Julia Spaun (Wirtschaft und Tourismus) per E-Mail unter wirtschaft@stadt.krumbach.de oder telefonisch bei Marktmeister Michael Eberle unter der Rufnummer 0160/8805388 melden. Markttermine 2025 sind der Frühlingsmarkt am 27. April von 8 Uhr bis 18 Uhr und der Bartholomämarkt mit Flohmarkt am 31. August von 8 Uhr bis 18 Uhr. (AZ)