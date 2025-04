Badegäste am Oberrieder Weiher können Wertsachen sicher verstauen

Als im vergangenen Herbst die Schließfachanlage am Oberrieder Weiher aufgestellt wurde, war es zum Baden noch etwas zu kalt. Doch jetzt ist der Frühling da - und Badegäste, aber auch Spaziergänger, können die 24 Fächer ab sofort nutzen, um dort ihre Wertsachen zu verwahren, während sie die Zeit im Naherholungsgebiet genießen. Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler erklärt, wie das System funktioniert.

„Die Schließfächer am Oberrieder Weiher können ab sofort von den Gästen am Badestrand genutzt werden, allerdings nur während der Öffnungszeiten der Sonnenterrasse mit Kiosk“, informiert die Bürgermeisterin. Um ein Schließfach nutzen zu können, ist der Schlüssel während der Öffnungszeiten an der Sonnenterrasse/Kiosk gegen einen Pfandbetrag zu erhalten und sollte am selben Tag noch zurückgegeben werden. Nachts müssen die Schließfächer leer sein.

Schließfächer am Oberrieder Weiher können in den Sommermonaten genutzt werden

Der Pfandbetrag, der für die Nutzung abgegeben werden muss, wird bei Rückgabe des Schlüssels zurückerstattet. Weil die Sonnenterrasse in den Wintermonaten nicht täglich geöffnet hat, können die Schließfächer erst jetzt in den Frühlings- und Sommermonaten genutzt werden.

Wie berichtet, hatte sich der Kreisverband der Jungen Union im Landkreis Günzburg für Schließfächer am Oberrieder Weiher ausgesprochen, damit Badegäste und Spaziergänger ihre mitgebrachten Fahrradhelme, Handys und Badeutensilien sicher verstauen können. Die Raiffeisenbank Mittelschwaben beteiligte sich mit einem Betrag von 4000 Euro an diesem Vorhaben.

Das ist am Oberrieder Weiher alles geboten

Der Oberrieder Weiher gehört mit 40 Hektar zu den größten Badeseen in Bayerisch-Schwaben. Hier können Gäste Baden, Segeln, Surfen und auch Angeln. Der Badeplatz wird im Sommer von der Wasserwacht Krumbach betreut. Der Oberrieder Weiher ist als EU-Badesee eingestuft, während der Badesaison von Mai bis September wird die Wasserqualität hier regelmäßig überprüft. (AZ)