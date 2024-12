Gefährliche Körperverletzung: Jugendlicher schlägt 15-Jährigen ins Gesicht

In Thannhausen ist es am Dienstag gegen 22 Uhr in der Bahnhofstraße zu einem Streit zwischen zwei Jugendlichen gekommen. Laut Polizei endete er damit, dass ein 14-Jähriger einen 15-jährigen Jungen ins Gesicht schlug. Die Beteiligten und Zeugen machen jedoch widersprüchliche Aussagen zu der Auseinandersetzung: Demnach soll der 14-Jährige nochmal auf den Geschädigten losgegangen sein, als dieser bereits am Boden lag. Außerdem soll ein weiterer Jugendlicher dazugekommen sein und auf den 15-Jährigen eingetreten haben. Weiter heißt es, der 14-Jährige soll den Geschädigten mit einem Messer bedroht haben. Die Polizei fand das Messer nach einer längeren Suche. Der 15-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei bittet Zeugen unter der Telefonnummer 08282/9050 um Hinweise. (AZ)

