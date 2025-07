Zehnjährige Anni Schilder beeidruckt mit der Querflöte

Die talentierte Musikerin Anni Schilder von der Musikvereinigung Gaismarkt-Niederraunau-Winzer hat bereits im Vorfeld bewiesen, dass sie zur Spitze gehört: Beim Bezirksentscheid in Senden und anschließend beim Verbandsentscheid in Ursberg setzte sie sich gegen zahlreiche Konkurrent:innen durch und qualifizierte sich für den Landesentscheid in Nürnberg. Am 29. März 2025 fand der Landesentscheid des Solo-Duo-Wettbewerbs des Bayerischen Blasmusikverbands statt – und Krumbach darf sich über eine herausragende Landessiegerin freuen. Unter der Leitung ihrer engagierten Querflötenlehrerin Heike Andraschko-Wieser stellte Anni Schilder ihr außergewöhnliches Können unter Beweis. In der Altersgruppe 1b trat sie mit den Stücken Sailing und La Cumparsita an und erreichte mit einer grandiosen Punktzahl von 97,7 den Titel der Landessiegerin in ihrer Altersklasse. Hinter diesem beeindruckenden Erfolg steckt eine über ein Jahr andauernde intensive Vorbereitung, in der Heike Andraschko-Wieser ihre Schülerin mit viel Hingabe und Begeisterung unterstützte – der Spaß kam dabei nie zu kurz. Der Landessieg ist für Anni Schilder ein unvergessliches Erlebnis und die wohlverdiente Krönung ihrer musikalischen Arbeit.

