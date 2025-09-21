Kälteschock und Glücksgefühle: Eisbaden im Heilbad Krumbach

Der erste Kontakt mit dem eiskalten Wasser ist ein Schock. Acht Grad Celsius treffen auf warme Haut, der Atem stockt, das Herz rast, die Füße kribbeln. Doch dann, nach wenigen Sekunden des kontrollierten Atmens, geschieht etwas Erstaunliches: Ein Gefühl von Klarheit und Fokus durchströmt den Körper, die Welt reduziert sich auf diesen einen Moment. „Eisbaden kann uns auf eine andere Ebene zurück zu unserem wahren Selbst bringen“, erklärt Kursleiter Michael Nuss.

Für den Wim Hof Instruktor Michael Nuss ist Eisbaden auch psychische Gesundheit

Es ist ein besonderes Erlebnis für die etwa 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Eisbaden-Workshops im Rahmen der Krumbacher Gesundheitswoche, wie sie sagen. Die zwei blauen Plastikgefäße, gefüllt mit eiskaltem Wasser, stehen schon im Hof des Krumbads bereit. Was für so manch eine oder einen wie eine Tortur aussehen mag, ist für Michael Nuss seine Medizin. Der zertifizierte Wim-Hof-Instructor aus dem Allgäu lehrt nach der Methode des niederländischen „Iceman“: Wim Hof wurde ab den frühen 2000ern weltweit bekannt, weil er mehrere Guinness-Weltrekorde in extremer Kälte aufstellte. Darunter auch ein Bad im Eiswasser von fast zwei Stunden. Der exzentrische Niederländer bewies im Rahmen einer Studie der niederländischen Radboud-Universität, dass er durch seine Methode sein autonomes Nervensystem und das Immunsystem beeinflussen kann.

Bevor es ins kalte Wasser geht, machen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Atemübungen. Foto: Mira Herold-Baer

„Kälte ist ein unterschätzter Heiler“, erklärt Nuss bei einem Vortrag, für den sich die altersmäßig gemischt Gruppe im Heilbad eingefunden haben. Der Autor wurde noch direkt von Wim-Hof ausgebildet und leitet jährlich rund 20 Kurse im Allgäu. Bevor es ins eisige Wasser geht, was man immer in Begleitung tun sollte, führt Nuss durch die theoretischen Grundlagen: Eisbaden aktiviert das braune Fettgewebe, eine Art körpereigene Heizung. „Der Körper lernt, sich selbst zu regulieren und wird widerstandsfähiger“, erklärt der Experte.

Auch zahlreiche Studien zeigen, dass die regelmäßige Kältetherapie das Immunsystem stärkt, Entzündungswerte senkt und Dopamin, Adrenalin und Noradrenalin durch das Gehirn schießen lässt – ein Hormoncocktail für Aufmerksamkeit und Wohlbefinden. Kardiologen bestätigen, dass moderates Kältetraining die Herzgesundheit fördern kann. Allerdings nur bei gesunden Menschen, Personen mit Herzproblemen oder starkem Bluthochdruck sollten fernbleiben. Bereits nach wenigen Wochen des Eisbadens könnten sich zudem die weißen Blutkörperchen um bis zu 30 Prozent vermehren. „Das bedeutet konkret: weniger Erkältungen, bessere Stimmung und mehr Energie im Alltag“, versichert Nuss. In den Gesichtern der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigt sich eine Mischung aus Faszination und Skepsis.

Der Kern der Wim-Hof-Methode liegt in drei Säulen: Atemtechniken, Eisbaden und der richtigen geistigen Einstellung. Nach dem Vortrag übt sich die Gruppe in der „Power-Atmung“. Auf dem Boden liegend werden tiefe, bewusste Atemzüge gemacht, auf die nach einer kurzen Weile eine Atempause folgt. „Mir hilft das bei Stress sehr“, sagt Nuss, „aber die letzte Herausforderung ist immer, die Übungen in den Alltag einzubinden.“ In Kombination mit der Achtsamkeitsmeditation habe er die Wim-Hof-Technik genutzt, um Depressionen und eine Suchterkrankung zu überwinden.

Nach dem Workshop im Krumbacher Heilbad wollen mehr zum Eisbaden

Dann ist es so weit. Paarweise wagen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Gefäße hinein, manche zögerlich, andere zielstrebig. Ein kurzer Aufschrei, bis sich der Körper an die acht Grad gewöhnt. Andere nehmen es wiederum gelassen. „Eine Minute“, ruft Nuss mit einem Blick auf sein Handy. Die Ersten steigen freudestrahlend aus dem Wasser und tapsen barfuß über das warme Gras.

Gabi Knapp strahlt besonders. „Frisch und energiegeladen fühlt es sich nun an. Man könnte auch sagen: wie neugeboren“, sagt die 66-Jährige. Sie begann im vergangenen Jahr mit dem Eisbaden. „Als das Wasser gegen Ende des Sommers kälter wurde, schwamm ich trotzdem weiter. Und irgendwann im Winter wurde es dann eben zum Eisbad.“ Sobald die Sonne im Winter herauskommt, geht sie nach Burtenbach an den See. „Hier gibt es einen Steg und Umkleidekabinen, fürs Eisbaden ist mir das lieber“, sagt Knapp. Je nach Wetter geht sie mal zweimal die Woche, manchmal auch nur alle zwei Wochen in die Kälte. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollen Knapp und Nuss folgen und ebenfalls regelmäßig in den See springen. Und manchen reiche auch die kalte Dusche zu Hause.