Ein neues Löschfahrzeug für die Feuerwehr Behlingen-Ried

Es schien, als hätten sie die Ankunft des neuen LF 10 der Freiwilligen Feuerwehr Behlingen-Ried geradezu sehnsüchtig erwartet. Gut 90 Bürgerinnen und Bürger, darunter auch Aktive anderer Wehren der Gemeinde Kammeltal, hatten sich abends vor dem Feuerwehrgerätehaus eingefunden, wo es nach etwa zehnstündiger Fahrt an seinem künftigen Standort eintraf.

Zwei Tage zuvor waren sechs Aktive der Wehr nach Dissen am Teutoburger Wald in Niedersachsen zur Firma Schlingmann Feuerwehrfahrzeuge aufgebrochen, um nach intensiver Einweisung vor Ort das neue Fahrzeug in Empfang zu nehmen. Ebenfalls bei der Übergabe dabei: Kammeltals Bürgermeister Thorsten Wick. Der Aufbauhersteller Schlingmann habe hervorragende Arbeit geleistet, so Wick. Das Fahrgestell lieferte der Hersteller MAN.

Das Fahrzeug der Feuerwehr Behlingen-Ried verfügt über mannigfaltige Technik.

Florian 43/1, so lautet der Funkrufname des allradangetriebenen und 290 PS starken Löschfahrzeugs. Es verfügt unter anderem über Atemschutzausrüstung, einen Rohrdichtkissensatz für das Verschließen und Abdichten von Rohrleitungen und führt 1.800 Liter Löschwasser mit. Hinzu kommt ein Faltbehälter mit einem Volumen für weitere 10.000 Liter. Hintergründe für diese Ausstattung waren die ausgedehnten Wald- und Freiflächen, zwei außen liegende Biogasanlagen, die Geländeverhältnisse und nicht zuletzt der Feuerwehrbedarfsplan sowie die beiden bisherigen inzwischen 30 Jahre alten Fahrzeuge. Von ihrem Tragkraftspritzenfahrzeug wird die Wehr sich trennen, das LF 8 wird künftig als Mannschaftstransportwagen (MTW) Verwendung finden.

Gut 90 Bürgerinnen und Bürger, darunter auch Aktive der anderen Ortsteilwehren, haben am Gerätehaus auf das Eintreffen des neuen Feuerwehrfahrzeugs gewartet. Foto: Sammlung Gemeinde Kammeltal

Über die Neubeschaffung haben sich die Freiwillige Feuerwehr Behlingen-Ried und die Gemeinde Kammeltal schon seit längerem Gedanken gemacht. 2020 begann dann der Vergabeprozess. Die Wehr selbst verfügt über die stolze Anzahl von 59 Aktiven, darunter auch einige Quereinsteiger, sowie eine Jugendfeuerwehr mit 15 Jugendlichen. Kommandant Dominik Waimer betonte: Er freue sich auf die Arbeit und die Aufgaben sehr, welche mit dem LF10 auf ihn selbst und seine Mannschaft zukämen. „Das sind neue Jobs und spannende Herausforderungen.“ Bürgermeister Wick fügte hinzu: „Ich bin froh über das neue Fahrzeug, dass funktionell und bedarfsgerecht ausgestattet ist.“ Immerhin sei das Thema Feuerwehr und deren Unterhalt eine gemeindliche Aufgabe. Als nächstes stehe ein neues Fahrzeug für die Wehr in Ettenbeuren an, ein HLF 20. Dann sei man, was den Fahrzeugpool betreffe, bei den sechs Ortsteilwehren in der Gemeinde durch.

Die Freiwillige Feuerwehr Behlingen-Ried will ihr neues LF 10 mit der Bevölkerung auch gebührend feiern: mit einem Partyabend im Zelt am Samstag, 24. Mai und mit der Segnung des Fahrzeugs am Sonntag, 25. Mai 2025.