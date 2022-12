Hund springt in Ried vor Auto und stirbt

Auf Höhe des Friedhofs im Kammeltaler Ortsteil Ried läuft ein Hund auf die Straße. Ein Autofahrer kann nicht mehr bremsen und erfasst das Tier.

Am Freitag gegen 12 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Kammeltaler Ortsteil Ried. Wie die Polizei berichtet, war ein 31-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der Staatsstraße 2024 in Richtung Süden unterwegs. Kurz nach der Ortschaft Ried, auf Höhe des dortigen Friedhofs, sprang ein freilaufender Hund über die Straße. Der Hund wurde von dem Auto frontal erfasst und erlag an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Hund war aus dem Anwesen des Hundehalters ausgebüchst. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. (AZ)