Unfallflucht: Unbekannter fährt geparkten Pkw in Ried an

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei im Kammeltaler Ortsteil Ried. Was genau passiert ist.

Ein Schaden von rund 500 Euro ist einem Pkw-Halter im Kammeltaler Ortsteil Ried entstanden. Er habe seinen BMW am vergangenen Freitagabend im Wiesenweg geparkt, teilt die Polizei am Montag mit. Am Samstagmittag musste er feststellen, dass sein Auto auf der rechten Seite Beschädigungen aufwies.

Unfallflucht in Kammeltal: Polizei sucht Zeugen

Offenbar war ein anderes Auto dagegen gefahren. Der Fahrer oder die Fahrerin setzte die Fahrt jedoch fort, ohne sich um den Schaden am fremden Pkw zu kümmern. Die Beamten der Polizei Burgau bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08222/96900 zu melden. (AZ)