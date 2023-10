Taekwondo-Asse treffen sich in Krumbach

Heinz und Reinhold Gruber richten erneut einen Breitensportlehrgang Taekwondo und Allkampf aus. Mehr als 600 Aktive folgen dem Ruf aus Krumbach.

Das erste Oktober-Wochenende 2023 naht – und damit der Tag, an dem in Krumbach wieder eine der größten Kampfsport-Veranstaltungen Deutschlands stattfinden wird. Mehr als 600 Taekwondo- und Allkampf-Aktive werden am Samstag zum Bundesbreitensportlehrgang von Heinz und Reinhold Gruber erwartet.

Gastgeber Heinz und Reinhold Gruber sind Großmeister

Seit fast zwei Jahrzehnten veranstalten die beiden Krumbacher Großmeister mit ihrem Verein, der SG Krumbach, diesen Lehrgang, der Sportlerinnen und Sportler aus ganz Deutschland nach Schwaben lockt. Kein Wunder: Namhafte Referentinnen und Referenten des deutschen Taekwondo- und Allkampf-Sports geben hier ihr Wissen weiter. Allein vier Träger des 9. Dan Taekwondo – darunter die gastgebenden Gruber-Brüder – und somit der höchsten Schwarzgurt-Kategorie trainieren am 7. Oktober in Krumbach.

Allen 20 Referenten gemein ist eine langjährige Trainer-Tätigkeit. Einige kommen in ihrer Funktion als Landes- oder Bundestrainer der verschiedenen Taekwondo-Disziplinen nach Schwaben. Und natürlich komplettieren hohe Dan-Träger aus den eigenen Reihen der SG Krumbach das Referenten-Team.

Start in der Turnhalle des Gymnasiums

Los geht der überregionale Trainingstag um 10 Uhr in der Dreifachturnhalle des Simpert Krämer-Gymnasiums. Hier versammeln sich die vielen hundert Sporttreibenden zum Start in den schweißtreibenden Tag, bevor es für sie in die weiteren Sportstätten Krumbachs geht. Aufgeteilt nach Alter und Gürtelgraden finden drei bis vier Trainingseinheiten für die jeweiligen Gruppen statt. Trainiert werden beim Breitensportlehrgang Taekwondo-Zweikampf, Selbstverteidigung, Kampfkunst und Taekwondo-Technik.

Die teilnehmenden Kinder bleiben nach der Begrüßung in der Gymnasial-Turnhalle. Jugendliche und erwachsene Sportler trainieren in der Grund- und Berufsschule, im Schulzentrum Jochnerstraße sowie in der Grundschulturnhalle Deisenhausen.

Lesen Sie dazu auch

Hier können Fans dabei sein

Kampfsport-Interessierte in der Region haben in der Grundschul-Turnhalle, in der Turnhalle des Schulzentrums sowie in der Turnhalle des Simpert Krämer-Gymnasiums die Möglichkeit, von den Tribünen aus zuzuschauen. Trainiert wird an diesen Orten zwischen 11 und 16 Uhr.

In der Gymnasial-Turnhalle wird gegen 15 Uhr im Rahmen einer Kampfsport-Vorführung zu sehen sein, welche Fähigkeiten bereits der Taekwondo-Nachwuchs mit etwas Trainingsfleiß erreichen kann.