Inklusion: Die Katharinen-Schule bekommt eine Zweigstelle in Krumbach

Für die Erstklässler, die am Dienstagmorgen mit ihren Schultüten und neuen Schulranzen auf dem Rücken in die Grundschule Krumbach marschieren, ist es ein ganz besonderer Tag: Sie sind jetzt offiziell Schulkinder an der größten Grundschule im Landkreis Günzburg, die von mehr als 500 Kindern besucht wird. Dieser erste Schultag im neuen Schuljahr 2025/26 ist auch für Schulleiterin Simone Micheler etwas Besonderes: Sie startet an diesem Tag gemeinsam mit ihrer Kollegin Ursula Preininger von der Katharinen-Schule Ursberg in ein neues Projekt: Als erste im Landkreis testen sie das Prinzip Partnerklassen.

