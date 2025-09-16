Icon Menü
Katharinenschule Ursberg startet Partnerklasse in Krumbach für Erstklässler

Krumbach

Inklusion: Die Katharinen-Schule bekommt eine Zweigstelle in Krumbach

Dieses Schuljahr startet das Projekt Partnerklasse. Die Schulleiterinnen Simone Micheler aus Krumbach und Ursula Preininger aus Ursberg erklären, was dahintersteckt.
Von Rebekka Jakob
    Ursula Preininger (links) und Simone Micheler arbeiten schon lange schulübergreifend zusammen. Nun starten die beiden Schulleiterinnen das Projekt Partnerklasse.
    Ursula Preininger (links) und Simone Micheler arbeiten schon lange schulübergreifend zusammen. Nun starten die beiden Schulleiterinnen das Projekt Partnerklasse. Foto: Rebekka Jakob

    Für die Erstklässler, die am Dienstagmorgen mit ihren Schultüten und neuen Schulranzen auf dem Rücken in die Grundschule Krumbach marschieren, ist es ein ganz besonderer Tag: Sie sind jetzt offiziell Schulkinder an der größten Grundschule im Landkreis Günzburg, die von mehr als 500 Kindern besucht wird. Dieser erste Schultag im neuen Schuljahr 2025/26 ist auch für Schulleiterin Simone Micheler etwas Besonderes: Sie startet an diesem Tag gemeinsam mit ihrer Kollegin Ursula Preininger von der Katharinen-Schule Ursberg in ein neues Projekt: Als erste im Landkreis testen sie das Prinzip Partnerklassen.

