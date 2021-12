Kein Abkochen mehr in Krumbach: Das ist bis jetzt über das Trinkwasserproblem bekannt

Plus Das Leitungswasser im Krumbacher Westen muss ab sofort nicht mehr abgekocht werden. Was sich verändert hat und welche Maßnahmen versucht wurden.

Einen Monat und zwei Tage. Solange mussten die Bewohner im Krumbacher Westen das Wasser abkochen, weil coliforme Keime im Netz der Wasserleitungen gefunden wurden. Das ist nun Geschichte. Die Stadt teilte am Montagmittag mit, dass das Wasser westlich der Bahnlinie Krumbach - Mindelheim nicht mehr abgekocht werden muss. Bis es soweit war, versuchten die Stadt und die Wasserwerke im vergangenen Monat vieles.