Ein Herz für das Ehrenamt: Hugo Ganser, der "gute Geist" aus Kemnat

Plus Ein 70-jähriger aus Kemnat ist schon seit Jahrzehnten im Ehrenamt aktiv. Was ihn umtreibt und immer wieder antreibt.

Mit Leben können Dörfer, Gemeinschaften und Communitys nur erfüllt werden, wenn sich die Mitglieder einbringen, als verantwortungsvolle, engagierte Persönlichkeiten, die bereit sind, in ihrer Freizeit für die Gestaltung der Gemeinschaft tätig zu werden. Das nennt man gemeinhin Ehrenamt und wird landauf, landab in Politikerreden beschworen. Es gibt Persönlichkeiten, die anpacken, die bereit sind, mitzumachen. Hugo Ganser ist einer, der einen Schritt weitergeht. Ihm reicht es nicht aus, zu helfen, wo er um Hilfe gebeten wird. Er geht voran, sieht, wo Hilfe nötig ist, wo etwas im Argen liegt oder auch nur durch eine zündende Idee verbessert werden könnte.