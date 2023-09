Auto streift Roller auf B300: Zwei Jugendliche stürzten und verletzen sich

Bei einem Unfall auf der B300 bei Kettershausen stürzen zwei Jugendliche auf einem Mofa. Die Bundesstraße ist während der Rettungsarbeiten für eine Stunde gesperrt.

Am Mittwoch gegen 17.35 Uhr hat sich auf der B300 ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Jugendliche verletzt worden sind. Der 16-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades fuhr laut Polizei von Kettershausen aus kommend in Richtung Krumbach. Begleitet wurde er von einem 14-jährigen Sozius. An der Einmündung zu einem Feldweg wollte der Kleinkraftradfahrer nach links abbiegen. Währenddessen wurde das Kleinkraftrad von einem 46-jährigen Pkw-Fahrer links überholt. Hier kam es zu einem seitlichen Anstoß zwischen beiden Fahrzeugen, wodurch die beiden Jugendlichen zu Sturz kamen. Beide wurden mit jeweils leichten Verletzungen von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro an beiden Fahrzeugen. Die B300 war für etwa eine Stunde gesperrt, die Feuerwehr Kettershausen war zur Absperrung der Unfallstelle eingesetzt. (AZ)