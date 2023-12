Anhänger mit Aufbau gestohlen in Kirrberg

Der gestohlene Anhänger befand sich auf einer Wiese im Bereich von Kirrberg. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Anhänger mit Aufbau wurde in der Zeit von Montag, 18.. Dezember, 7 Uhr, bis Sonntag, 24. Dezember, entwendet. Der Anhänger, der laut Bericht der Polizei nicht zugelassen war, stand auf einer Wiese bei der Lehmgrube in Kirrberg und wurde als Hütte beziehungsweise Baubude genutzt. Der Anhänger war mit einem Drahtseil, welches mit einem Bolzschneider durchgezwickt werden musste, gegen Diebstahl gesichert, schreibt die Polizei Krumbach weiter in ihrem Bericht. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Krumbach, 08282/905111, melden. (AZ)