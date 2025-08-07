Medizin trifft Logistik: Klinik-Kooperation im Landkreis Günzburg wächst weiter

Das Dienstleistungs- und Logistikzentrum (DLZ) der Bezirkskliniken Schwaben versorgt künftig die Kreisklinik Krumbach mit sogenannten Medicalprodukten und Wirtschaftsgütern. Ob Spritzen, Pflaster, Desinfektionsmittel oder Urinbecher: Künftig erhält das Krankenhaus alles aus einer Hand aus dem DLZ in Günzburg. Einen entsprechenden Versorgungsvertrag unterzeichneten der Vorstand der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach, Robert Wieland, und die Direktorin Klinikmanagement in Krumbach, Angela Mändle, mit den Vertretern der Bezirkskliniken Stefan Brunhuber (Vorstandsvorsitzender) und Bernhard Weishaupt (Leiter DLZ). Der Vertrag ist am 1. August 2025 in Kraft getreten.

„Wir gehen damit einen weiteren Schritt im Rahmen einer umfangreichen Kooperation zwischen den Kreis- und den Bezirkskliniken“, sagte Vorstand Wieland via Pressemitteilung. Die Klinik Krumbach (164 Betten, 580 Beschäftigte) verspricht sich dadurch Synergieeffekte und eine Standardisierung des Produktsortiments, wie Verwaltungsdirektorin Mändle betonte. Die Einrichtung bezieht Wäsche und Arzneimittel schon seit Langem vom großen Dienstleister aus Günzburg, betrieb aber bisher noch ein eigenes Lager für ihr Warensystem.

Das DLZ mit den Bereichen Apotheke, Zentraleinkauf, Zentrallager und Logistik, Wäscherei, Großküche und zentraler Reinigungsdienst war vor vier Jahrzehnten als gemeinsames Versorgungszentrum der Bezirks- und Kreiskliniken in Günzburg gegründet worden. Heute hat es mehr als 50 Kunden. Brunhuber und Weishaupt freuen sich auf eine weiterhin so gute Zusammenarbeit mit ihrem Klinikpartner. (AZ)