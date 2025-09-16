Sie kämpfte für einen CT in Krumbach: Was wir von Heidi Stricker lernen können

Vor 25 Jahren zeigte Heidi Stricker, wie weit persönlicher Einsatz Menschenleben retten kann: Mit ihrer Spendenaktion brachte sie erstmals einen Computertomografen nach Krumbach – gegen alle Zweifel, gegen alle Bedenkenträger. Ihr Engagement ist ein beeindruckendes Vorbild. Gleichzeitig macht es deutlich: Grundversorgung darf nicht vom Einsatz Einzelner abhängen, sondern ist Aufgabe des Systems und der Politik.
Kommentar
