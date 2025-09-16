Icon Menü
Klinik Krumbach: Ein CT der Hoffnung – und das Ende der Geburtenstation

Kommentar

Sie kämpfte für einen CT in Krumbach: Was wir von Heidi Stricker lernen können

Eine Bürgerin brachte vor 25 Jahren einen CT nach Krumbach. Die Geburtenstation dagegen ist ein warnendes Beispiel dafür, wie ökonomischer Druck die Versorgung bedroht.
Oliver Wolff
Von Oliver Wolff
    •
    •
    •
    Eine Medizinstudentin sieht sich in einer Klinik bei einer Übung eine Computertomographie an. Einige ärztliche Untersuchungen zur Früherkennung schwerer Krankheiten mittels Computertomographie (CT) sind nach Expertenangaben rechtlich unzulässig und dürfen nicht weiter angeboten werden.
    Eine Medizinstudentin sieht sich in einer Klinik bei einer Übung eine Computertomographie an. Einige ärztliche Untersuchungen zur Früherkennung schwerer Krankheiten mittels Computertomographie (CT) sind nach Expertenangaben rechtlich unzulässig und dürfen nicht weiter angeboten werden. Foto: Britta Pedersen/zb (dpa)

    Vor 25 Jahren zeigte Heidi Stricker, wie weit persönlicher Einsatz Menschenleben retten kann: Mit ihrer Spendenaktion brachte sie erstmals einen Computertomografen nach Krumbach – gegen alle Zweifel, gegen alle Bedenkenträger. Ihr Engagement ist ein beeindruckendes Vorbild. Gleichzeitig macht es deutlich: Grundversorgung darf nicht vom Einsatz Einzelner abhängen, sondern ist Aufgabe des Systems und der Politik.

