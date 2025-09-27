Icon Menü
Klinikstandorte wie Krumbach stärken: Warum Investitionen entscheidend für die Zukunft sind

Kommentar

Warum es wichtig ist, dass Klinikstandorte ihr Angebot erweitern

Die Komfortstation in Krumbach und der neue Operationsroboter „Rosa“ zeigen: Nur durch gezielte Investitionen können kleine Kliniken dem Reformdruck langfristig standhalten.
Oliver Wolff
Von Oliver Wolff
    Die Krumbacher Komfortstation bietet Einzelzimmer, Lounge und viele Extras. Foto: Alexander Kaya

    Die Klinikstandorte Krumbach und Günzburg sind zentrale Säulen der medizinischen Versorgung im Landkreis. Für Patientinnen und Patienten vor Ort zählt schnelle Erreichbarkeit genauso wie hohe Behandlungsqualität. Die Komfortstation in Krumbach und der neue Operationsroboter „Rosa“ (wir berichteten) zeigen, dass moderne Medizin auch Investitionen in Klinikausstattung erfordern. Sie steigern nicht nur die Aufenthaltsqualität der Patienten oder ermöglichen Hightech-Behandlung, sondern tragen dazu bei, dass kleine Standorte wie Krumbach mit seinen etwa 7000 stationären Patienten pro Jahr langfristig gesichert werden können.

