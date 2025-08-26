Komet oder etwas anderes? Heller Lichtstreifen leuchtet am Montagabend über Thannhausen

Wer eine Sternschnuppe sieht, darf sich etwas wünschen, besagt der Volksmund. Doch was gilt bei einem Lichtschweif einer chinesischen Rakete? Dazu schweigen die Sprichwörter. Schön anzusehen ist es allemal, wie das Foto von Melissa Jack aus Thannhausen beweist, das sie unserer Redaktion über Facebook zusendete: Hell und schnurgerade zog sich am Montagabend gegen 23 Uhr ein mysteriöser Streifen über den Himmel. Was Jack zunächst für einen Kometen hielt, entpuppte sich als Treibstoffwolke einer chinesischen Rakete. Doch wieso lässt ein solches Phänomen über dem Landkreis Günzburg erkennen, wenn die Rakete mehr als 10.000 Kilometer entfernt von der chinesischen Insel Hainan startete?

