Abwassernetz: Die Inflation aus dem Untergrund

Plus Die Sanierung von Abwassernetzen in Krumbach kann für die Bürgerinnen und Bürger teuer werden. Was die Kommunalpolitik jetzt leisten muss.

Die Neigung, das, was "irgendwo unten" liegt, zu verdrängen, ist bekanntlich groß. Das ist wohl auch bei der Abwasserbeseitigung so. Doch unter der Erde liegt ein ausgeklügeltes System von Kanalrohren, ohne das unser angenehmes tägliches Leben nicht möglich wäre. In Krumbach allein sind es rund 100 Kilometer an Abwasserleitungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen