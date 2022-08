Ärzteversorgung: Was in und um Krumbach jetzt nötig ist

Plus Immer mehr Praxen schließen. Und die Politik scheint das Problem nach wie vor nur bedingt ernst zu nehmen. Die Folgen könnten drastisch sein.

Die hausärztliche Versorgung in der Region? Die Probleme sind bekannt. Aber wie wird die Lage, sagen wir, in zehn Jahren sein? In welcher Situation werden sich Patientinnen und Patienten dann befinden? „Ich muss es so umschreiben: im Hof in der Warteschlange. Das ist leider eine reale Vorstellung." Als Dr. Reiner Posch diesen Satz sagt, ahnt man, was da kommen könnte.

