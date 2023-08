Angespannter Wohnungsmarkt in Krumbach: Nachverdichtung ist Teil der Lösung

Plus Trotz 200 Unterschriften dagegen stimmt der Krumbacher Bauausschuss für eine Bebauung an der Ulmer Straße. Veränderung bedeutet Chance auf Entwicklung. Ein Kommentar.

Krumbach wächst, neuer Wohnraum wird dringend benötigt. Es ist gut, wenn die Stadt Bauland ausweist. Vor allem, wenn das nicht irgendwo außerhalb der bestehenden Baugebiete auf der grünen Wiese passiert. Nachverdichtung heißt aber auch: Bürgerinnen und Bürger müssen buchstäblich ein wenig zusammenrücken. Die Bedenken der Anwohnerinnen und Anwohner sollten dennoch ernst genommen werden. Etwa 200 gesammelte Unterschriften gegen die Bebauung "Nördlich der Ulmer Straße" sind nämlich nicht unerheblich.

Das Krumbacher Stadtbauamt und der Bauausschuss sind zu Kompromissen bereit, die ursprüngliche Planung wurde bereits modifiziert. Aber reichen sie aus? Das kann nur im Dialog mit den Anwohnerinnen und Anwohnern erörtert werden. Städtischer Ausbau geht immer mit einer Veränderung einher, dafür gibt es dann auch Chancen auf Entwicklung.